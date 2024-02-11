Армія РФ втратила сотні танків під час штурмів Авдіївки — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ втратила сотні танків під час штурмів Авдіївки — Forbes

Знищений танк армії РФ
Джерело:  Forbes

Злочинна армія РФ під час спроб захопити кілька кілометрів території в районі Авдіївки на Донеччині втратила майже цілу танкову дивізію з 214 одиниць військової техніки. 

Що відомо про шалені втрати армії РФ в районі Авдіївки

Як зазначають журналісти видання, кількість втрачених російськими окупантами танків під час штурмів Авдіївки складає десяту частину від загальної кількості відправленої до України важкої бронетехніки.

Автори матеріалу із посиланням на інформацію з відкритих джерел підкреслюють, що напередодні розпаду СРСР 10-тисячна мотострілецька дивізія за документами мала на озброєнні 220 танків.

З моменту наступу на Авдіївку на початку жовтня російські 2-а та 41-ша загальновійськові армії втратили 214 танків. Переважно Т-72 і Т-80, але також кілька висококласних Т-90. Тим часом українські бригади в Авдіївці та навколо неї втратили лише 18 танків, - йдеться у публікації.

Втрати російських танків в районі Авдіївки становлять потенційно більше десятої частини всіх танків, які мають російські війська в Україні.

Чим можна пояснити шалені втрати танків армією РФ в районі Авдіївки

Зазначається, що співвіддношення за втратою танків в районі Авдіївки складає 12 до 1.

Журналісти зазначають, що такі втрати неможливо виправдати тим, що українські військові не розгорнули достатньо танків в районі Авдіївки.

Насправді українські сили розгорнули танки, включаючи деякі з найкращих німецьких Leopard 2A6.

Традиційна перевага захисника, який має укріплені позиції, над відкритим нападником також не може пояснити такі високі втрати Росії.

Українці просто переграли росіян мінами, артилерією, безпілотниками, ракетами та старомодним рушничним вогнем з укріплених позицій. І вони зробили це, попри те, що боєприпаси поступово закінчувалися після того, як республіканці почали блокувати допомогу США Україні, - наголошується у матеріалі видання.

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