Це щось немислиме. Експерт розкрив невідомий факт про бої за Авдіївку

Ще декілька місяців тому Авдіївка стала головно ціллю російських загарбників. Однак ворог не може її захопити. Втрати армії РФ у живій силі сягають катастрофічних показників.

Що насправді відбувається навколо Авдіївки

Як зазначає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, ситуація в Авдіївці станом на сьогодні справді непроста.

Що важливо розуміти, все почалося після того, як очільник Кремля Володимир Путін наказав своїй армії взяти місто за будь-яку ціну, як було із Бахмутом.

Петро Черник звертає увагу на те, що для захоплення Бахмута, який росіяни стерли з лиця землі, "22 тисячі тільки ПВК "Вагнера" за 10 місяців поклали вбитими".

Це лише одна структура, не кажучи про регулярні війська — вони втратили не менше. Якщо це все помножити на поранених, то виходить від 100 до 150 тисяч. Декілька тижнів тому співвідношення втрат по особовому складу (в районі Авдіївки, — ред.) — 1 до 15. Це щось немислиме. Навіть у Другу світову нічого подібного не було. Петро Черник

Чому ймовірна втрата Авдіївки кардинально не змінить ситуацію на фронті

На переконання полковника запасу ЗСУ, навіть якщо українським захисникам доведеться відходити з Авдіївки, нічого катастрофічного не станеться.

Ситуація з Бахмутом підтверджує це твердження.