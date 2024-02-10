Це щось немислиме. Експерт розкрив невідомий факт про бої за Авдіївку

Ще декілька місяців тому Авдіївка стала головно ціллю російських загарбників. Однак ворог не може її захопити. Втрати армії РФ у живій силі сягають катастрофічних показників.
Що насправді відбувається навколо Авдіївки
Як зазначає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, ситуація в Авдіївці станом на сьогодні справді непроста.
Що важливо розуміти, все почалося після того, як очільник Кремля Володимир Путін наказав своїй армії взяти місто за будь-яку ціну, як було із Бахмутом.
Петро Черник звертає увагу на те, що для захоплення Бахмута, який росіяни стерли з лиця землі, "22 тисячі тільки ПВК "Вагнера" за 10 місяців поклали вбитими".
Чому ймовірна втрата Авдіївки кардинально не змінить ситуацію на фронті
На переконання полковника запасу ЗСУ, навіть якщо українським захисникам доведеться відходити з Авдіївки, нічого катастрофічного не станеться.
Ситуація з Бахмутом підтверджує це твердження.
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