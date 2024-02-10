Це щось немислиме. Експерт розкрив невідомий факт про бої за Авдіївку
Категорія
Україна
Дата публікації

Це щось немислиме. Експерт розкрив невідомий факт про бої за Авдіївку

ЗСУ
Джерело:  24 канал

Ще декілька місяців тому Авдіївка стала головно ціллю російських загарбників. Однак ворог не може її захопити. Втрати армії РФ у живій силі сягають катастрофічних показників.

Що насправді відбувається навколо Авдіївки

Як зазначає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, ситуація в Авдіївці станом на сьогодні справді непроста.

Що важливо розуміти, все почалося після того, як очільник Кремля Володимир Путін наказав своїй армії взяти місто за будь-яку ціну, як було із Бахмутом.

Петро Черник звертає увагу на те, що для захоплення Бахмута, який росіяни стерли з лиця землі, "22 тисячі тільки ПВК "Вагнера" за 10 місяців поклали вбитими".

Це лише одна структура, не кажучи про регулярні війська — вони втратили не менше. Якщо це все помножити на поранених, то виходить від 100 до 150 тисяч. Декілька тижнів тому співвідношення втрат по особовому складу (в районі Авдіївки, — ред.) — 1 до 15. Це щось немислиме. Навіть у Другу світову нічого подібного не було.

Петро Черник

Петро Черник

Чому ймовірна втрата Авдіївки кардинально не змінить ситуацію на фронті

На переконання полковника запасу ЗСУ, навіть якщо українським захисникам доведеться відходити з Авдіївки, нічого катастрофічного не станеться.

Ситуація з Бахмутом підтверджує це твердження.

Ми дуже боялися, що як відійдемо з Бахмута, то все впаде. Ні, тримаємо околиці дотепер, противник у жодний спосіб просунутися не може. На тому стоїмо вже добрий рік. (...) Битви можуть бути програні. Украй важливо виграти війну. І історія рясніє безліччю таких випадків, — пояснив Петро Черник.

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