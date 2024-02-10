Это что-то немыслимое. Эксперт раскрыл неизвестный факт о боях за Авдеевку

Еще несколько месяцев назад Авдеевка стала главной целью для российских захватчиков. Однако враг не может его захватить. Потери армии РФ в живой силе доходят до катастрофических показателей.
Что на самом деле происходит вокруг Авдеевки
Как отмечает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, ситуация в Авдеевке по состоянию на сегодняшний день действительно непростая.
Что важно понимать, все началось после того, как глава Кремля Владимир Путин приказал своей армии взять город любой ценой, как было с Бахмутом.
Петр Черник обращает внимание на то, что для захвата Бахмута, который россияне стерли с лица земли, "22 тысячи только боевиков ЧВК "Вагнера" за 10 месяцев положили убитыми".
Почему возможная потеря Авдеевки кардинально не изменит ситуацию на фронте
По убеждению полковника запаса ВСУ, даже если украинским защитникам придется уходить из Авдеевки, ничего катастрофического не произойдет.
Ситуация с Бахмутом подтверждает это утверждение.
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