Это что-то немыслимое. Эксперт раскрыл неизвестный факт о боях за Авдеевку
Категория
Украина
Дата публикации

Это что-то немыслимое. Эксперт раскрыл неизвестный факт о боях за Авдеевку

ВСУ
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Источник:  24 канал

Еще несколько месяцев назад Авдеевка стала главной целью для российских захватчиков. Однако враг не может его захватить. Потери армии РФ в живой силе доходят до катастрофических показателей.

Что на самом деле происходит вокруг Авдеевки

Как отмечает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, ситуация в Авдеевке по состоянию на сегодняшний день действительно непростая.

Что важно понимать, все началось после того, как глава Кремля Владимир Путин приказал своей армии взять город любой ценой, как было с Бахмутом.

Петр Черник обращает внимание на то, что для захвата Бахмута, который россияне стерли с лица земли, "22 тысячи только боевиков ЧВК "Вагнера" за 10 месяцев положили убитыми".

Это лишь одна структура, не говоря о регулярных войсках – они потеряли не меньше. Если это все умножить на раненых, то выходит от 100 до 150 тысяч. Несколько недель назад соотношение потерь по личному составу (в районе Авдеевки – ред.) – 1 к 15. Это что-то немыслимое. Даже во Вторую мировую ничего подобного не было.

Петр Черник

Петр Черник

Почему возможная потеря Авдеевки кардинально не изменит ситуацию на фронте

По убеждению полковника запаса ВСУ, даже если украинским защитникам придется уходить из Авдеевки, ничего катастрофического не произойдет.

Ситуация с Бахмутом подтверждает это утверждение.

Мы очень боялись, что если уйдем из Бахмута, то все упадет. Нет, держим окрестности до сих пор, противник никоим образом продвинуться не может. На этом стоим уже добрый год. (...) Сражения могут быть проиграны. Крайне важно выиграть войну. И история изобилует множеством таких случаев, – объяснил Петр Черник.

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