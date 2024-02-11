Преступная армия РФ при попытках захватить несколько километров территории в районе Авдеевки Донецкой области потеряла почти целую танковую дивизию из 214 единиц военной техники.

Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки

Как отмечают журналисты издания, количество утраченных российскими оккупантами танков во время штурмов Авдеевки составляет десятую часть от общего количества отправленной в Украину тяжелой бронетехники.

Авторы материала со ссылкой на информацию из открытых источников подчеркивают, что в канун распада СССР 10-тысячная мотострелковая дивизия по документам имела на вооружении 220 танков.

С момента наступления на Авдеевку в начале октября российские 2-я и 41-я общевойсковые армии потеряли 214 танков. Преимущественно Т-72 и Т-80, но также несколько высококлассных Т-90. Тем временем, украинские бригады в Авдеевке и вокруг нее потеряли только 18 танков, - говорится в публикации. Поделиться

Потери российских танков в районе Авдеевки составляют потенциально более десятой части всех танков, имеющих российские войска в Украине.

Чем можно объяснить безумные потери танков армией РФ в районе Авдеевки

Отмечается, что соотношение по потере танков в районе Авдеевки составляет 12 к 1.

Журналисты отмечают, что такие потери невозможно оправдать тем, что украинские военные не развернули достаточное количество танков в районе Авдеевки.

На самом деле, украинские силы развернули танки, включая некоторые из лучших немецких Leopard 2A6.

Традиционное преимущество защитника, имеющего укрепленные позиции, над открытым нападающим также не может объяснить столь высокие потери России.