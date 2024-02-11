РФ как можно быстрее пытается захватить Авдеевку и Новомихайловку — Тарнавский

Российские войска пытаются любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные прошлым летом территории.

Ситуация на Авдеевском направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщает, что российские войска все чаще приобщают к штурмовым пехотным группам бронегруппы.

Но украинские воины стойко удерживают оборону. Российского агрессора активно уничтожают и пленяют в том числе и наши свежие силы, вступившие в бой. Александр Тарнавский Командующий ОСУВ "Таврия"

Тарнавский также рассказал о потерях оккупантов за прошедшие сутки: они составляли 458 человек и 25 единиц военной техники, не считая БпЛА. Среди уничтоженной или поврежденной техники:

9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 артиллерийские системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники.

Также взлетел на воздух 1 склад боеприпасов. Уничтожен еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА разных типов.

Враг вчера нанес 25 авиационных и 2 ракетных удара, совершил 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.

Цель армии РФ в районе Авдеевки

Накануне Тарнавский объяснил, что замысел российских агрессоров ясен: они, прежде всего, хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге.

По его словам, украинские военные усиливают рубеж блокировки, выставляют дополнительные огневые позиции. Логистическая поставка продолжает осуществляться.