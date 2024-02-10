Тарнавский назвал цель армии РФ в районе Авдеевки

Какова цель армии РФ в районе Авдеевки

Замысел российских агрессоров ясен: они, прежде всего, хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге, — подчеркнул командующий. Поделиться

По его словам, украинские военные усиливают рубеж блокировки, выставляют дополнительные огневые позиции. Логистическая поставка продолжает осуществляться.

Всего за сутки на таврическом направлении россияне провели 57 штурмовых действий, совершили 599 артобстрелов позиций ВСУ и нанесли 17 авиаударов.

Армия РФ в целом потеряла 361 солдат и 13 единиц военной техники. В частности, боевую бронемашину, два танка, артсистему, три единицы специальной техники, шесть автомобилей, два склада боеприпасов и 145 БпЛА разных типов.

Почему Авдеевка так важна

Авдеевка, в которой до войны проживало около 32 000 жителей, является прифронтовым городом с 2014 года. Сегодня, по данным украинской власти, осталось менее 1000 жителей, многие прячутся в подвалах и укрытиях. Чиновники говорят, что ни одно здание не осталось невредимым.

Авдеевка расположена в промышленном регионе Донбасса, в 15 км севернее подконтрольного России города Донецка. До войны, ее коксохимический завод советских времен был одним из крупнейших производителей кокса в Европе. Поддерживаемые Россией чиновники описывают город как "крепость" с бетонными "бункерами". Они говорят, что защитники находятся в укрытиях, которые нельзя штурмовать без огромных потерь и используют коксохимический завод как базу и склад оружия.

Президент России Владимир Путин 31 января подчеркнул важность Авдеевки. Обе стороны считают город ключевым для достижения целей России — установление полного контроля за двумя восточными областями — Донецкой и Луганской. Это одни из четырех украинских областей, которые Россия считает аннексированными, но не имеет полного контроля над ними. Президент Украины Владимир Зеленский сам посетил этот город в декабре.

Николай Белесков из Национального института стратегических исследований, официального аналитического центра в Киеве, считает, что взятие Авдеевки не изменит ситуацию в пользу Москвы, но "сделает ситуацию более устойчивой для оккупированного Донецка как главного российского логистического узла". Белесков считает, что это сражение вызвано желанием Кремля укрепить позиции западных скептиков, призывающих к сокращению поддержки Украины.

Украинские и западные аналитики говорят, что наступление России на Авдеевку приводит к огромным человеческим жертвам. В ноябре прошлого года британская военная разведка заявила, что эти бои привели к "одним из самых высоких показателей российских потерь за всю войну".