Тарнавський назвав мету армії РФ у районі Авдіївки

Яка мета армії РФ у районі Авдіївки

Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі, — наголосив командувач. Поширити

За його словами, українські військові посилюють рубіж блокування, виставляють додаткові вогневі позиції. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.

Загалом за добу на таврійському напрямку росіяни провели 57 штурмових дій, здійснили 599 артобстрілів позицій ЗСУ та завдали 17 авіаударів.

Армія РФ загалом втратила 361 солдатів та 13 одиниць військової техніки. Зокрема, бойову бронемашину, два танки, артсистему, три одиниці спеціальної техніки, шість автомобілів, два склади боєприпасів та 145 БпЛА різних типів.

Чому Авдіївка така важлива

Авдіївка, в якій до війни проживало близько 32 000 мешканців, є прифронтовим містом з 2014 року. Сьогодні, за даними української влади, залишилося менше 1000 мешканців, багато з яких ховаються в підвалах та укриттях. Чиновники кажуть, що жодна будівля не залишилася неушкодженою.

Авдіївка розташована в промисловому регіоні Донбасу, за 15 км на північ від підконтрольного Росії міста Донецьк. До війни, її коксохімічний завод радянських часів був одним з найбільших виробників коксу Європі. Підтримувані Росією чиновники описують місто як "фортецю" з бетонними "бункерами". Вони кажуть, що захисники перебувають в укриттях, які не можна штурмувати без величезних втрат, і використовують коксохімічний завод як базу і склад зброї.

Президент Росії Владімір Путін 31 січня підкреслив важливість Авдіївки. Обидві сторони вважають місто ключовим для досягнення мети Росії — встановлення повного контролю над двома східними областями — Донецькою та Луганською. Це одні з чотирьох українських областей, які Росія вважає анексованими, але не має повного контролю над ними. Президент України Володимир Зеленський сам відвідав це місто у грудні.

Микола Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень, офіційного аналітичного центру в Києві, вважає, що взяття Авдіївки не змінить ситуацію на користь Москви, але "зробить ситуацію більш стійкою для окупованого Донецька як головного російського логістичного вузла". Бєлєсков вважає, що ця битва викликана бажанням Кремля зміцнити позиції західних скептиків, які закликають до скорочення підтримки України.

Українські та західні аналітики кажуть, що наступ Росії на Авдіївку призводить до величезних людських жертв. У листопаді минулого року британська військова розвідка заявила, що ці бої призвели до "одних з найвищих показників російських втрат за всю війну".