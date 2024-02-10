По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, пока рано делать выводы о вероятном выводе украинских военных из Авдеевки.
Что в ОП говорят о ситуации в районе Авдеевки
Во время разговора с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной Подоляк подчеркнул, что сейчас необходимо дождаться комплексного военного анализа ситуации от нового главкома ВСУ Александра Сырского.
По его словам, тактика ухода из одного населенного пункта, затем с другого, неудачна.
Подоляк отметил, что украинское военное руководство принимает решение, учитывая необходимость максимального уменьшения вероятных потерь.
Что аналитики и ВСУ говорят о ситуации в районе Авдеевки
По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, преступная армия РФ перекрыла железнодорожное сообщение в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова.
Аналитик отмечает, что сейчас российские оккупанты находятся буквально в 700 метрах от Индустриального проспекта, который служит единственной дорогой, связывающей город с подконтрольной Украине территорию.
Аналитик заявляет, что с каждым днем ситуация в Авдеевке становится все более критичной, а в условиях уличных боев потери украинских военных становятся все более значительными.
В то же время командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что в настоящее время армия РФ стремится установить полный контроль над логистическими путями на севере Авдеевки.
Командующий ОСУВ "Таврия" добавил, что украинские военные продолжают давать достойный отпор российским оккупантам и наносить врагу многочисленные потери в личном составе и военной технике.
Силы обороны усиливают предел блокировки и выставляют дополнительные огневые позиции. Логистическая поставка продолжает осуществляться.
Что еще говорят в ОП
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль пытается затянуть войну, надеясь дождаться прекращения военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.
При этом враг продолжает задействовать тактику "мясных штурмов" на приоритетных для себя направлениях, чтобы хоть как-то оправдать развязанную Кремлем преступную войну.
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