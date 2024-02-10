По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, пока рано делать выводы о вероятном выводе украинских военных из Авдеевки.

Что в ОП говорят о ситуации в районе Авдеевки

Во время разговора с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной Подоляк подчеркнул, что сейчас необходимо дождаться комплексного военного анализа ситуации от нового главкома ВСУ Александра Сырского.

Россия накапливает ресурс, который не жалко. Она тратит на то, чтобы идти вперед дрон, снаряд и мобилизованный. Причем в такой последовательности: сначала потратим много мобилизованных, затем дополнительно потратим снаряды, а в конце потратим дрон. То есть Россия будет количественно давить, - объясняет представитель ОП. Поделиться

По его словам, тактика ухода из одного населенного пункта, затем с другого, неудачна.

Подоляк отметил, что украинское военное руководство принимает решение, учитывая необходимость максимального уменьшения вероятных потерь.

Что аналитики и ВСУ говорят о ситуации в районе Авдеевки

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, преступная армия РФ перекрыла железнодорожное сообщение в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова.

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Russian invasion forces reached the railroad connection in central #Avdiivka and are only 700 meters away from cutting the last remaining Ukrainian supply route into the south of the town. pic.twitter.com/gykjcVqgDD — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 9, 2024

Аналитик отмечает, что сейчас российские оккупанты находятся буквально в 700 метрах от Индустриального проспекта, который служит единственной дорогой, связывающей город с подконтрольной Украине территорию.

Украинский беспилотник сбрасывает снаряд за снарядом на наступающих шестерых российских солдат проходят 700 метров через Авдеевку. В результате трое из них (как минимум) ранены дроном. Но нет ни одного украинского солдата, который мог бы противостоять им в продвижении на мероприятие, отмечает Рёпке. Поделиться

Аналитик заявляет, что с каждым днем ситуация в Авдеевке становится все более критичной, а в условиях уличных боев потери украинских военных становятся все более значительными.

В то же время командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что в настоящее время армия РФ стремится установить полный контроль над логистическими путями на севере Авдеевки.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении. Замысел российских агрессоров понятен: они, прежде всего, хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге, - отметил Тарнавский. Поделиться

Командующий ОСУВ "Таврия" добавил, что украинские военные продолжают давать достойный отпор российским оккупантам и наносить врагу многочисленные потери в личном составе и военной технике.

Силы обороны усиливают предел блокировки и выставляют дополнительные огневые позиции. Логистическая поставка продолжает осуществляться.

По всей нашей операционной зоне за прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов. Наши защитники и защитницы крепко держат оборону. Общие потери противника за прошедшие сутки составили: 361 российский оккупант и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов. Нейтрализовано или уничтожено 145 БПЛА разных типов, - отметил Тарнавский. Поделиться

Что еще говорят в ОП

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль пытается затянуть войну, надеясь дождаться прекращения военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

При этом враг продолжает задействовать тактику "мясных штурмов" на приоритетных для себя направлениях, чтобы хоть как-то оправдать развязанную Кремлем преступную войну.