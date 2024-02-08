Армия РФ нанесла удары по Авдеевке и Кураховому. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла удары по Авдеевке и Кураховому. Есть погибшие

Разрушенная армией РФ Авдеевка
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ дважды в течение 8 февраля избивала ракетами по Авдеевке Донецкой области и повлекла гибель местной жительницы, и также разрушила гостиницу в Курахово.

Что известно о последствиях атак армии РФ в Донецкой области

По информации руководителя Донецкой ОВА Дмитрия Филашкина, в результате преступных ракетных атак российских оккупантов по Авдеевке погибла местная жительница.

Филашкин добавил, что в результате ракетных ударов погибла 72-летняя женщина и были повреждены 2 дома.

В Авдеевке до сих пор остаются более 900 жителей - каждый из них ежедневно подвергает себя смертельной опасности, - отмечает глава Донецкой ОВА.

Между тем представители МВД Украины сообщили, что российские оккупанты обстреляли гостиницу в Курахово.

В результате вражеской атаки в здании вспыхнул пожар.

В МВД отметили, что по зданию гостиницы попал один снаряд, после чего начался пожар на третьем этаже.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Селидову

В ночь на 21 ноября российская армия ударила 4 ракетами по Селидову. Разрушения получили больница и шахта. Погиб человек, шесть раненых.

Россияне устроили массированный удар ракетами С-300 по Селидову Донецкой области – атакованы больница и шахта. Шесть человек ранены, один погибший, под завалами могут находиться люди.

Предварительно известно о поврежденных 53 многоквартирных и 10 частных домах, четыре учебных заведениях, двух административных зданиях, частном предприятии и 24 транспортных средствах.

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