Армия РФ атаковала Харьков и Николаев
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Харьков и Николаев

обстрел
Читати українською

В Николаеве и области раздались взрывы. В регионе продолжается атака ударных дронов "Шахед". Также российский агрессор обстреливает Харьков и Харьковскую область. В городе раздались взрывы.

Атака на Николаев

Продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга, говорится в сообщении.

В городе звучали звуки взрывов. Впоследствии взрывы прогремели повторно.

А Николаевский Ванек сообщил, что в Николаеве горит дом и зафиксирован один пострадавший человек.

Россияне обстреляли Харьков и область

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области.

Людей просят оставаться в укрытиях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия обстреляла из артиллерии Купянск и несколько поселков в Харьковской области
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Перешел на сторону РФ. Бывший полицейский с Харьковщины получил тюремный срок
ГБР
Осужденный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала гостиницу в Харьковской области. Под завалами нашли тело малыша
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Отель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.