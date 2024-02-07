Армия РФ атаковала Харьков и Николаев

В Николаеве и области раздались взрывы. В регионе продолжается атака ударных дронов "Шахед". Также российский агрессор обстреливает Харьков и Харьковскую область. В городе раздались взрывы.

Атака на Николаев

Продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга, говорится в сообщении. Поделиться

В городе звучали звуки взрывов. Впоследствии взрывы прогремели повторно.

А Николаевский Ванек сообщил, что в Николаеве горит дом и зафиксирован один пострадавший человек.

Россияне обстреляли Харьков и область

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области.

Людей просят оставаться в укрытиях.