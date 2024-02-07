Армия РФ атаковала Харьков и Николаев

В Николаеве и области раздались взрывы. В регионе продолжается атака ударных дронов "Шахед". Также российский агрессор обстреливает Харьков и Харьковскую область. В городе раздались взрывы.
Атака на Николаев
В городе звучали звуки взрывов. Впоследствии взрывы прогремели повторно.
А Николаевский Ванек сообщил, что в Николаеве горит дом и зафиксирован один пострадавший человек.
Россияне обстреляли Харьков и область
Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области.
Людей просят оставаться в укрытиях.
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