Армія РФ атакувала Харків та Миколаїв
Категорія
Україна
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Армія РФ атакувала Харків та Миколаїв

обстріл

В Миколаєві та області пролунали вибухи. В регіоні триває атака ударних дронів "Шахед".  Також російський агресор обстрілює Харків і Харківську область. У місті пролунали вибухи.

Атака на Миколаїв

Продовжується атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня, — йдеться у повідомленні.

У місті лунали звуки вибухів. Згодом вибухи прогриміли повторно.

Є дві локації пошкоджень - житловий приватний сектор та об'єкт інфраструктури. У першому пошкоджено близько 40 приватних будинків. Ракета влучила у дорогу, утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Через важкі поранення помер чоловік, ще декілька людей постраждали.

А Миколаївський Ванек повідомив, що в Миколаєві горить будинок та зафіксовано одну постраждалу людину.

Щодо території інфраструктурного об'єкта, то там є влучання в будівлю й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

В місті є пошкодження газових і водопровідних мереж.

Росіяни обстріляли Харків та область

Голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківській області.

Людей просять залишатися в укриттях.

У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00 год, зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває, - написав Синєгубов.

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