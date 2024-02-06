Армія РФ атакувала готель на Харківщині. Під завалами знайшли тіло малюка

Військові РФ ударили по готелю в Харківській області

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, зруйнований триповерховий готель.

Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка.

Також, за словами голови ХОДА, горить фасад магазину.Триває ліквідація наслідків ударів.

Як зголом повідомив Синєгубов, з-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Поширити

Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.

Армія РФ не вперше обстрілює готель у Харкові

11 січня російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.

Тоді повідомлялось про 10 постраждалих внаслідок удару.

Одна людина перебувала у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебувала у середньому стані. Інші постраждалі — у легкому.

Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Як пізніше повідомив Синєгубов, попередньо окупанти вдарили ракетами системи С-300. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.

Також 31 січня російські війська обстріляли Харків "Шахедами". Місцеві жителі чули вибухи, були попадання цивільною інфраструктурою.