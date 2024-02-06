Армія РФ атакувала готель на Харківщині. Під завалами знайшли тіло малюка

Росіяни вночі 6 лютого вдарили по Золочеву Харківської області. Зруйновано готель, під завалами знайшли тіло двохмісячного хлопчика.
Військові РФ ударили по готелю в Харківській області
Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, зруйнований триповерховий готель.
Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка.
Також, за словами голови ХОДА, горить фасад магазину.Триває ліквідація наслідків ударів.
Як зголом повідомив Синєгубов, з-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.
Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.
Армія РФ не вперше обстрілює готель у Харкові
11 січня російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.
Тоді повідомлялось про 10 постраждалих внаслідок удару.
Одна людина перебувала у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебувала у середньому стані. Інші постраждалі — у легкому.
Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.
Як пізніше повідомив Синєгубов, попередньо окупанти вдарили ракетами системи С-300. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.
Також 31 січня російські війська обстріляли Харків "Шахедами". Місцеві жителі чули вибухи, були попадання цивільною інфраструктурою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-