Армія РФ атакувала готель на Харківщині. Під завалами знайшли тіло малюка
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала готель на Харківщині. Під завалами знайшли тіло малюка

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Готель

Росіяни вночі 6 лютого вдарили по Золочеву Харківської області. Зруйновано готель, під завалами знайшли тіло двохмісячного хлопчика.

Військові РФ ударили по готелю в Харківській області

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, зруйнований триповерховий готель. 

Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка. 

Також, за словами голови ХОДА, горить фасад магазину.Триває ліквідація наслідків ударів.

Як зголом повідомив Синєгубов, з-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. 

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.

Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300.

Армія РФ не вперше обстрілює готель у Харкові

11 січня російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова.

Тоді повідомлялось про 10 постраждалих внаслідок удару. 

Одна людина перебувала у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебувала у середньому стані. Інші постраждалі — у легкому. 

Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі. 

Як пізніше повідомив Синєгубов, попередньо окупанти вдарили ракетами системи С-300. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів. 

Також 31 січня російські війська обстріляли Харків "Шахедами". Місцеві жителі чули вибухи, були попадання цивільною інфраструктурою.

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