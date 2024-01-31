Армія РФ атакувала дронами Харків

У Харкові близько 23.00 31 січня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Росія знову атакує Харків
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе.
Пізніше Синєгубов розказав про влучання у об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. Постраждалих поки що немає.
Удари по Харкову підтвердив і міський голова Ігор Терехов.
Дрони РФ атакували Харків
30 січня близько 23.00 у Харкові – нова атака російських дронів. Лунають вибухи.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Раніше Синєгубов звертався до жителів Харкова та області. Він закликав їх перебувати в укриттях.
Пізніше Синегубов повідомив про 6 “шахедів”, що атакували Харків.
Від ворожих безпілотників постраждали Салтівський та Слобідський райони міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо – без постраждалих.
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