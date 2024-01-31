Армія РФ атакувала дронами Харків

У Харкові близько 23.00 31 січня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Росія знову атакує Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців регіону про загрозу застосування ворожих дронів-камікадзе.

Пізніше Синєгубов розказав про влучання у об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. Постраждалих поки що немає.

Удари по Харкову підтвердив і міський голова Ігор Терехов.

Харків знову під ударом. Попередньо – «шахедами». Є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється. Поширити

Дрони РФ атакували Харків

30 січня близько 23.00 у Харкові – нова атака російських дронів. Лунають вибухи.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Вибухи у Харкові! – йдеться у повідомленні. Поширити

Раніше Синєгубов звертався до жителів Харкова та області. Він закликав їх перебувати в укриттях.

Є загроза ворожих БПЛА, – писав глава області. Поширити

Пізніше Синегубов повідомив про 6 “шахедів”, що атакували Харків.

Від ворожих безпілотників постраждали Салтівський та Слобідський райони міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо – без постраждалих.