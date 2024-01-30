Армія РФ атакувала дронами Харківщину. Є поранені

Російські війська атакували місто у Харківській області безпілотниками. Внаслідок ударів "шахедами" є постраждалий та руйнування.

Що відомо про атаку РФ по Харківській області

Відомо, що 29 січня близько 23:25 російська армія запустила щонайменше шість БпЛА по місту Зміїв.

Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Отримав поранення 52-річний співробітник, його госпіталізовано до лікарні, — зазначають в повідомленні. Поширити

Також у місті частково пошкоджено житлові будинки.

Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії РФ. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окрім цього у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги вдень 30 січня.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються.

За інформацією Терехова, "приліт" зафіксований у близькому передмісті Харкова. У самому місті влучання не було.

Атака російських дронів у ніч на 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО вдалося збити 15 ворожих безпілотників.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Водночас частину дронів російські окупанти спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.