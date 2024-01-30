Армия РФ атаковала дронами Харьковщину. Есть раненые

Российские войска атаковали город в Харьковской области беспилотниками. В результате ударов "шахедами" пострадавший и разрушение.

Что известно об атаке РФ по Харьковской области

Известно, что 29 января около 23:25 российская армия запустила не менее шести БПЛА по городу Змиев.

Повреждены здания гражданского предприятия. Получил ранение 52-летний сотрудник, он госпитализирован в больницу, — отмечают в сообщении. Поделиться

Также в городе частично повреждены жилые дома.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Кроме этого, в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги днем 30 января.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксировано попадание в области. В эту минуту без пострадавших. Детали устанавливаются.

По информации Терехова, "прилет" зафиксирован в близком пригороде Харькова. В самом городе попадания не было.

Атака русских дронов в ночь на 30 января.

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

В то же время часть дронов российские оккупанты направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.