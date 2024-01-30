Силы ПВО ночью уничтожили 15 из 35 российских дронов

В ночь на 30 января российские войска атаковали Украину 35 ударными дронами Shahed-136/131. Силы обороны сбили 15 из них.

Атака дронов 30 января

Воздушные силы сообщают, что враг атаковал дронами по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, Чауда — Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донетчине.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

В то же время часть дронов российские оккупанты направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.

Последствия атаки дронов

В Киевской области в результате падения обломков загорелось предприятие. Повреждены административное здание, ангар и три авто. Предварительно жертв и пострадавших нет. Огонь был ликвидирован.

В Днепропетровской области "Шахед" попал по гражданскому объекту возле Кривого Рога. В результате возник пожар, который оперативно ликвидировали.

В Николаевской области из-за падения обломков вражеского БпЛА, загорелся грузовой автомобиль. Водитель получил черепно-мозговую травму