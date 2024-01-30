Сили ППО вночі знищили 15 з 35 російських дронів

У ніч на 30 січня російські війська атакували Україну 35 ударними дронами Shahed-136/131. Сили оборони збили 15 з них.

Атака дронів 30 січня

Повітряні сили повідомляють, що ворог атакував дронами з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, Чауда – Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Водночас частину дронів російські окупанти спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

Наслідки атаки дронів

На Київщині внаслідок падіння уламків загорілося підприємство. Пошкоджена адміністративна будівля, ангар та три авто. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Вогонь ліквідували.

На Дніпропетровщині "Шахед" поцілив по цивільному об’єкту біля Кривого Рогу. У результаті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

На Миколаївщині через падіння уламків ворожого БпЛА, зайнявся вантажний автомобіль. Водій отримав черепно-мозкову травму