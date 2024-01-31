Армия РФ атаковала дронами Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала дронами Харьков

Игорь Терехов
Дрон
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В Харькове около 23.00 31 января раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Россия снова атакует Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил жителей региона об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе.

Позже Синегубов рассказал о попадании в объект гражданской инфраструктуры Основьянского района Харькова. Пострадавших пока нет.

Удары по Харькову подтвердил и мэр Игорь Терехов.

Харьков снова под ударом. Предварительно – «шахедами». Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Дроны РФ атаковали Харьков

30 января около 23.00 в Харькове – новая атака российских дронов. Раздаются взрывы.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Взрывы в Харькове! – говорится в сообщении.

Ранее Синегубов обращался к жителям Харькова и области. Он призвал их находиться в укрытиях.

Есть угроза враждебных БПЛА, – писал глава области.

Позже Синегубов сообщил о шести "шахедах", атаковавших Харьков.

От вражеских беспилотников пострадали Салтовский и Слободской районы города. Повреждена гражданская инфраструктура. Спасатели ликвидируют пожар. Предварительно – без пострадавших.

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