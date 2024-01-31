Армия РФ атаковала дронами Харьков

В Харькове около 23.00 31 января раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Россия снова атакует Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил жителей региона об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе.
Позже Синегубов рассказал о попадании в объект гражданской инфраструктуры Основьянского района Харькова. Пострадавших пока нет.
Удары по Харькову подтвердил и мэр Игорь Терехов.
Дроны РФ атаковали Харьков
30 января около 23.00 в Харькове – новая атака российских дронов. Раздаются взрывы.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Ранее Синегубов обращался к жителям Харькова и области. Он призвал их находиться в укрытиях.
Позже Синегубов сообщил о шести "шахедах", атаковавших Харьков.
От вражеских беспилотников пострадали Салтовский и Слободской районы города. Повреждена гражданская инфраструктура. Спасатели ликвидируют пожар. Предварительно – без пострадавших.
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