Наводил российские ракеты на Харьков. СБУ задержала хакера

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Харькове участника российской хакерской группировки «народная сyberармия рф», подконтрольной фсб. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти.

СБУ задержала агента ФСБ в Харькове

Служба безопасности Украины разоблачила вражеского агента, работавшего на спецслужбы РФ и входившего в преступную хакерскую группу.

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

По наводке фигуранта оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра. Среди пострадавших объектов находилась местная больница.

Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, хакер выполнял задачи фсб по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины, – заявили в СБУ. Поделиться

В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, специалист в сфере IT, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству через специализированный телеграмм-канал хакерских сообществ.

Для сбора разведданных о дислокации сил обороны фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его «версии», могли находиться украинские защитники. Полученные сведения он посылал в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей, говорится в сообщении. Поделиться

Во время обыска в квартире задержанного изъято 3 мобильных телефона, ноутбук и флэш-носители, которые он использовал в подрывной деятельности в пользу России.

Злоумышленник получил подозрение за несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения и боевых запасов в Украину и размещении ВСУ.

В настоящее время хакер находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Агент ФСБ осужден за шпионаж

Житель Харькова, работавший на Федеральную службу безопасности РФ, получил 15 лет тюрьмы. Он готовил диверсии против украинских лётчиков и командиров.

По информации СБУ, житель Харькова следил за военнослужащими сил обороны в Харьковской области.

В зоне особого внимания злоумышленника находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности, – уточняют правоохранители. Поделиться

Мужчина пытался установить места временной дислокации и проживания украинских защитников, а также маршруты их передвижения на своих автомобилях. Кроме того, он пытался выявить предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Такие данные россияне хотели использовать для подготовки серии диверсий против украинских защитников и оборонных заводов.