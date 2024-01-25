Наводив російські ракети на Харків. СБУ затримала хакера

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Харкові учасника російського хакерського угруповання «народна сyberармія рф», яке підконтрольне фсб. Зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади.
СБУ затримала агента ФСБ у Харкові
Служба безпеки України викрила ворожого агента, який працював на спецслужби РФ та входив у злочинну хакерську групу.
Про це СБУ повідомила у Facebook.
За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня.
У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника.
За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого фсб залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь рф.
Зловмисник отримав підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння та бойових припасів в Україну та розміщення ЗСУ.
Наразі хакер перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Агента ФСБ засуджено за шпигунство
Житель Харкова, який працював на Федеральну службу безпеки РФ, отримав 15 років тюрми. Він готував диверсії проти українських льотчиків та командирів.
За інформацією СБУ, мешканець Харкова стежив за військовослужбовцями Сил оборони у Харківській області.
Чоловік намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях. Крім цього, він намагався виявити підприємства оборонно-промислового комплексу в регіоні.
Такі дані росіяни хотіли використати для підготовки серії диверсій проти українських захисників та на оборонних заводах.
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