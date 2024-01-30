РФ атаковала Харьков дронами. Горит жилая застройка

В Харькове вечером 30 января раздались звуки взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

РФ атаковала Харьков дронами

30 января около 23.00 в Харькове – новая атака российских дронов. Раздаются взрывы.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Взрывы в Харькове! – говорится в сообщении. Поделиться

Ранее Синегубов обращался к жителям Харькова и области. Он призвал их находиться в укрытиях.

Есть угроза враждебных БПЛА, – писал глава области. Поделиться

Позже Синегубов сообщил о шести "шахедах", атаковавших Харьков.

От вражеских беспилотников пострадали Салтовский и Слободской районы города. Повреждена гражданская инфраструктура. Спасатели ликвидируют пожар. Предварительно – без пострадавших.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также сообщил об ударе "Шахедов" по городу.

Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, – добавил мэр. Поделиться

Обстрел Харьковского района: что известно

30 января в Харькове уже слышали серию взрывов во время воздушной тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.

После взрывов глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую громады Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".