РФ атаковала Харьков дронами. Горит жилая застройка

В Харькове вечером 30 января раздались звуки взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
РФ атаковала Харьков дронами
30 января около 23.00 в Харькове – новая атака российских дронов. Раздаются взрывы.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Ранее Синегубов обращался к жителям Харькова и области. Он призвал их находиться в укрытиях.
Позже Синегубов сообщил о шести "шахедах", атаковавших Харьков.
От вражеских беспилотников пострадали Салтовский и Слободской районы города. Повреждена гражданская инфраструктура. Спасатели ликвидируют пожар. Предварительно – без пострадавших.
Городской голова Харькова Игорь Терехов также сообщил об ударе "Шахедов" по городу.
Обстрел Харьковского района: что известно
30 января в Харькове уже слышали серию взрывов во время воздушной тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.
После взрывов глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.
Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую громады Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".
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