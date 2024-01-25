Ночной ракетный удар РФ по Харьковщине. Есть пострадавшие

Вечером 24 января в поселке Большая Рогань Роганьской громады Харьковской области из-за обстрела РФ и вызванных им пожаров горели 2 частных дома и автомобиль. Кроме того, 2 соседних частных дома и 1 хозяйственное сооружение разрушены взрывом. Ранены 4 человека, среди них – подросток. Вторая ракета РФ попала в частное предприятие в поселке Раздольное Новопокровской громады, что привело к возгоранию 2 складов.

Под Харьковом удар российской ракеты вызвал пожары

В Харькове спасатели ликвидировали последствия очередной ракетной атаки россиян. Пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетний.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Около 21:30 населённые пункты Харьковского и Чугуевского районов были снова атакованы российскими ракетами. В результате их попадания произошло 2 пожара, – говорится в сообщении. Поделиться

Так, в поселке Большая Рогань горело 2 частных дома и автомобиль на общей площади 50 квадратных метров. Кроме того, 2 соседних частных дома и 1 хозяйственное сооружение разрушены взрывом.

Пострадали 4 человека, среди которых 17-летний подросток.

Вторая ракета попала в частное предприятие в поселке Раздольное Новопокровской общины. Там горели 2 складских сооружения на общей площади 250 кв м.

Первый пожар ликвидирован в 23:35 24 января, второй - в 05:18 25 января.

Российская армия обстреляла Большую Рогань

Армия РФ вечером 24 января ударила по поселку Большая Рогань Харьковского района, четыре человека пострадали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по Большой Рогани Харьковского района. Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех – легкое. Поделиться

Синегубов добавил, что ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе.