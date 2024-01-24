Армия РФ обстреляла поселок Рогань под Харьковом. Есть раненые

Четверо раненых в Рогани Харьковской области из-за ночного обстрела российскими войсками.
Российская армия обстреляла Рогань
Армия РФ вечером 24 января ударила по поселку Рогань Харьковского района, четыре человека пострадали.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Синегубов добавил, что ликвидация последствий обстрелов продолжается.
Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе.
В Харькове увеличилось количество жертв
Число жертв в результате обстрелов РФ Харькова 23 января увеличилось. Пока известно о 10 погибших.
По словам мэра города Терехова, под завалами нашли два тела – мужчины и женщины, проживавшие на первом этаже разрушенного подъезда. Сейчас спасатели пытаются достать их.
По данным Харьковской ОВА, погибли 57-летний мужчина и 56-летняя женщина.
Таким образом, количество погибших увеличилось до 10 человек. В Харькове продолжается поисково-спасательная операция.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-