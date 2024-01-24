Армия РФ обстреляла поселок Рогань под Харьковом. Есть раненые
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Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла поселок Рогань под Харьковом. Есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
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Четверо раненых в Рогани Харьковской области из-за ночного обстрела российскими войсками.

Российская армия обстреляла Рогань

Армия РФ вечером 24 января ударила по поселку Рогань Харьковского района, четыре человека пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Оккупанты ударили по Рогани Харьковского района. Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех – легкое.

Синегубов добавил, что ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе.

В Харькове увеличилось количество жертв

Число жертв в результате обстрелов РФ Харькова 23 января увеличилось. Пока известно о 10 погибших.

По словам мэра города Терехова, под завалами нашли два тела – мужчины и женщины, проживавшие на первом этаже разрушенного подъезда. Сейчас спасатели пытаются достать их.

По данным Харьковской ОВА, погибли 57-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Таким образом, количество погибших увеличилось до 10 человек. В Харькове продолжается поисково-спасательная операция.

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