Армия РФ обстреляла поселок Рогань под Харьковом. Есть раненые

Российская армия обстреляла Рогань

Армия РФ вечером 24 января ударила по поселку Рогань Харьковского района, четыре человека пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Оккупанты ударили по Рогани Харьковского района. Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех – легкое. Поделиться

Синегубов добавил, что ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе.

В Харькове увеличилось количество жертв

Число жертв в результате обстрелов РФ Харькова 23 января увеличилось. Пока известно о 10 погибших.

По словам мэра города Терехова, под завалами нашли два тела – мужчины и женщины, проживавшие на первом этаже разрушенного подъезда. Сейчас спасатели пытаются достать их.

По данным Харьковской ОВА, погибли 57-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Таким образом, количество погибших увеличилось до 10 человек. В Харькове продолжается поисково-спасательная операция.