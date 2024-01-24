Армія РФ обстріляла селище Рогань під Харковом. Є поранені

Четверо поранених у Рогані Харківської області через нічний обстріл російськими військами.

Російська армія обстріляла Рогань

Армія РФ увечері 24 січня вдарила по селищу Рогань Харківського району, четверо людей постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти вдарили по Рогані Харківського району. Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа. Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх – легкий. Поширити

Синєгубов додав, що ліквідація наслідків обстрілів триває.

Серію вибухів було чутно в Харкові у середу ввечері. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у регіоні.

У Харкові збільшилася кількість жертв

Кількість жертв внаслідок обстрілів РФ Харкова 23 січня збільшилася. Наразі відомо про 10 загиблих.

За словами мера міста Терехова, під завалами знайшли два тіла – чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду. Зараз рятівники намагаються дістати їх.

За даними Харківської ОВА, загинули 57-річний чоловік та 56-річна жінка.

Таким чином кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. У Харкові продовжується пошуково-рятувальна операція.