Нічний ракетний удар РФ по Харківщині. Є постраждалі

Увечері 24 січня у селищі Велика Рогань Роганської громади Харківської області через обстріл РФ та спричинені ним пожежі горіли 2 приватних будинки та автомобіль. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом. Поранено 4 осіб, серед них – підліток. Друга ракета РФ влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади, шо призвело до загоряння 2 складів.

Під Харковом удар російської ракети спричинив пожежі

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки чергової ракетної атаки росіян. Постраждали четверо людей, серед яких неповнолітній.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Близько 21:30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися 2 пожежі, – йдеться у повідомленні. Поширити

Так, у селищі Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом.

Постраждали 4 людей, серед яких 17-річний підліток.

Друга ракета влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади. Там зайнялись 2 складські споруди на загальній площі 250 кв м.

Перша пожежа ліквідована о 23:35 24 січня, друга – о 05:18 25 січня.

Російська армія обстріляла Велику Рогань

Армія РФ увечері 24 січня вдарила по селищу Велика Рогань Харківського району, четверо людей постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Великій Рогані Харківського району. Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа. Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх – легкий. Поширити

Синєгубов додав, що ліквідація наслідків обстрілів триває.

Серію вибухів було чутно в Харкові у середу ввечері. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у регіоні.