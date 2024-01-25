Нічний ракетний удар РФ по Харківщині. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічний ракетний удар РФ по Харківщині. Є постраждалі

ДСНС України
Пожежа

Увечері 24 січня у селищі Велика Рогань Роганської громади Харківської області через обстріл РФ та спричинені ним пожежі горіли 2 приватних будинки та автомобіль. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом. Поранено 4 осіб, серед них – підліток. Друга ракета РФ влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади, шо призвело до загоряння 2 складів.

Під Харковом удар російської ракети спричинив пожежі

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки чергової ракетної атаки росіян. Постраждали четверо людей, серед яких неповнолітній.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Близько 21:30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися 2 пожежі, – йдеться у повідомленні.

Так, у селищі Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом.

Постраждали 4 людей, серед яких 17-річний підліток.

Друга ракета влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади. Там зайнялись 2 складські споруди на загальній площі 250 кв м.

Перша пожежа ліквідована о 23:35 24 січня, друга – о 05:18 25 січня.

Російська армія обстріляла Велику Рогань

Армія РФ увечері 24 січня вдарила по селищу Велика Рогань Харківського району, четверо людей постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Великій Рогані Харківського району. Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа. Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх – легкий.

Синєгубов додав, що ліквідація наслідків обстрілів триває.

Серію вибухів було чутно в Харкові у середу ввечері. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у регіоні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Харків і Павлоград — є загиблі та постраждалі
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Унаслідок третьої за добу атаки РФ на Харків постраждали 9 людей
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла селище Рогань під Харковом. Є поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм