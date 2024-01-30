РФ атакувала Харків дронами. Горить житлова забудова

У Харкові ввечері 30 січня пролунали звуки вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.

РФ атакувала Харків дронами

30 січня близько 23.00 у Харкові – нова атака російських дронів. Лунають вибухи.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Вибухи у Харкові! – йдеться у повідомленні. Поширити

Раніше Синєгубов звертався до жителів Харкова та області. Він закликав їх перебувати в укриттях.

Є загроза ворожих БПЛА, – писав глава області. Поширити

Пізніше Синегубов повідомив про 6 “шахедів”, що атакували Харків.

Від ворожих безпілотників постраждали Салтівський та Слобідський райони міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо – без постраждалих.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також повідомив про удар "Шахедів" по місту.

Район житлової забудови, є пожежа на місці влучення. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється, – додав мер. Поширити

Обстріл Харківського району: що відомо

30 січня у Харкові вже чули серію вибухів під час повітряної тривоги. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики у Харківській області.

Після вибухів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харківському району. Інформації про жертв чи постраждалих не було.

Також Синєгубов писав, що росіяни увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою "Іскандер-М".