Російська армія обстріляла з артилерії Куп’янськ та кілька селищ на Харківщині

У ніч на 5 лютого російські війська обстріляли місто Куп‘янськ і село Козача Лопань у Харківській області. Також окупанти скинули авіабомби на село Горяне.

Російські окупанти атакували Харківщину

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загалом за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема:

Веселе

Хатище

Бударки

Синьківка

Табаївка

Іванівка

Берестове та ін.

Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатньому, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному.

О 10:25 військові РФ завдали ударів по с. Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок обстрілу об 11:00 с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає.

О 12:06 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП". Пошкоджено 4 приватних будинка. Постраждалих немає, — розповів Синєгубов.

О 14:00 ворог завдав ударів КАБами по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.

О 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.

О 23:15 внаслідок обстрілу м. Куп‘янськ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. О 23:27 окупанти вдарили по с. Козачій Лопані Харківського району.

Що пише Forbes про наступ РФ на Харківщині

Forbes раніше опублікував матеріал, де повідомив, що російські війська хочуть відвоювати до березня назад територію Харківської області, з якої їх вигнали восени 2022 року.

Згідно зі східним командуванням України, Росія зібрала величезну армію навпроти міста Куп’янськ, яка має 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць та сорок тисяч війська.

Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні, — пояснює Forbes. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, окупантам на цій ділянці фронту протистоїть орієнтовно 10 українських бригад, які нараховують близько 20 000 військових, кілька сотень танків, бойових машин і гаубиць.