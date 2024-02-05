Российская армия обстреляла из артиллерии Купянск и несколько поселков в Харьковской области

В ночь на 5 февраля российские войска обстреляли город Купянск и деревню Казачья Лопань в Харьковской области. Также оккупанты сбросили авиабомбы на село Горяное.

Российские оккупанты атаковали Харьковщину

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, всего за минувшие сутки артиллерийские и минометные обстрелы врага потерпели около 18 населенных пунктов Харьковщины. В частности:

Веселое

Домик

Бударки

Синьковка

Табаевка

Ивановка

Берестово и др.

Оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчи, Устиновке, Ольхуватке, Домашнему, Большому Бурлуку, Каменце, Колодезному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловце, Котляровке, Крахмальном, Песчаном.

В 10:25 военные РФ нанесли удары по с. Казачья Лопань Харьковского района.

В результате обстрела в 11:00 с. Васильевка Купянского района повреждена подстанция и частный дом. Пострадавших нет.

В 12:06 произошел вражеский обстрел г. Волчанск. Поврежден остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Повреждены 4 частных дома. Пострадавших нет, — рассказал Синегубов.

В 14:00 враг нанес удары КАБами по с. Колодезное Купянского района. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

В 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерскую агропредприятия, уничтожена с/х техника, есть повреждение электросетей. Также повреждены окна и забор рядом с расположенным жилым домом.

В 23:15 в результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом. Без пострадавших. В 23:27 оккупанты ударили по с. Казачьей Лопани Харьковского района.

Что пишет Forbes о наступлении РФ на Харьковщине

Forbes ранее опубликовал материал, где сообщил, что российские войска хотят отвоевать до марта назад территорию Харьковской области, из которой они были изгнаны осенью 2022 года.

Согласно восточному командованию Украины, Россия собрала огромную армию напротив города Купянск, которая имеет 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и сорок тысяч войск.

Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине, — объясняет Forbes. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, оккупантам на этом участке фронта противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военных, несколько сотен танков, боевых машин и гаубиц.