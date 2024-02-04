Российские войска на Купянском направлении применяют весь арсенал оружия и не оставляют попыток наступать. Однако украинские войска отражают атаки российских окупантов.

Ситуация в Купянщине

Начавшихся Харьковской ОВА Олег Синегубов сделал заявление относительно информации издания Forbes о наступлении россиян на Купянском направлении.

Армия РФ наступает на этом направлении с февраля 2022 года. И со времени контрнаступления Вооруженных Сил Украины оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление. Поэтому каждый день враг не прекращает наносить удары: КАбы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны — РФ применяет на Купянщине весь арсенал оружия. Поделиться

Синегубов напомнил, что уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности.

Однако Силы обороны все это время отражают атаки российских окупантов, в ОВА постоянно усиливают обороноспособность всей области.

Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу! Поделиться

Что пишет Forbes о наступлении РФ на Харьковщине

Forbes ранее опубликовал материал, где сообщил, что российские войска хотят отвоевать до марта назад территорию Харьковской области, из которой они были изгнаны осенью 2022 года.

Согласно восточному командованию Украины, Россия собрала огромную армию напротив города Купянск, которая имеет 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и сорок тысяч войск.

Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине, — объясняет Forbes. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, оккупантам на этом участке фронта противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военных, несколько сотен танков, боевых машин и гаубиц.

Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов и готовятся компенсировать это за счет тысяч FPV-дронов.