Российские войска на Купянском направлении применяют весь арсенал оружия и не оставляют попыток наступать. Однако украинские войска отражают атаки российских окупантов.
Ситуация в Купянщине
Начавшихся Харьковской ОВА Олег Синегубов сделал заявление относительно информации издания Forbes о наступлении россиян на Купянском направлении.
Синегубов напомнил, что уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности.
Однако Силы обороны все это время отражают атаки российских окупантов, в ОВА постоянно усиливают обороноспособность всей области.
Что пишет Forbes о наступлении РФ на Харьковщине
Forbes ранее опубликовал материал, где сообщил, что российские войска хотят отвоевать до марта назад территорию Харьковской области, из которой они были изгнаны осенью 2022 года.
Согласно восточному командованию Украины, Россия собрала огромную армию напротив города Купянск, которая имеет 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и сорок тысяч войск.
Как удалось узнать журналистам, оккупантам на этом участке фронта противостоит ориентировочно 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военных, несколько сотен танков, боевых машин и гаубиц.
Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов и готовятся компенсировать это за счет тысяч FPV-дронов.
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