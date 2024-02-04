Російські війська на Куп’янському напрямку застосовують весь арсенал зброї і не полишають спроб наступати. Проте українські війська відбивають атаки російських окупантів.

Ситуація на Куп’янщині

Начальних Харківської ОВА Олег Синєгубов зробив заяву щодо інформації видання Forbes про наступ росіян на Куп’янському напрямку.

Армія РФ наступає на цьому напрямку із лютого 2022-го року. І з часу контрнаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям. Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони — РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї. Поширити

Синєгубов нагадав, що вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності.

Однак Сили оборони весь цей час відбивають атаки російських окупантів, в ОВА постійно посилюють обороноздатність всієї області.

Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу! Поширити

Що пише Forbes про наступ РФ на Харківщині

Forbes раніше опублікував матеріал, де повідомив, що російські війська хочуть відвоювати до березня назад територію Харківської області, з якої їх вигнали восени 2022 року.

Згідно зі східним командуванням України, Росія зібрала величезну армію навпроти міста Куп’янськ, яка має 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць та сорок тисяч війська.

Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні, — пояснює Forbes. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, окупантам на цій ділянці фронту протистоїть орієнтовно 10 українських бригад, які нараховують близько 20 000 військових, кілька сотень танків, бойових машин і гаубиць.

Українські війська відчувають брак боєприпасів і готуються компенсувати це за рахунок тисяч FPV-дронів.