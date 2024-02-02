На Куп’янському напрямку точаться важкі бої — речник ОК Схід

Лінія фронту на Сході України на сьогоднішній день дуже динамічна, армія РФ продовжує свої наступальні дії, зокрема біля Куп’янська. Також противник продовжує тиснути і на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося на Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ліквідувати понад 200 окупантів.
За Табаївку точаться важкі бої — Євлаш
Про важку ситуацію на східному напрямку фронту російсько-української війнив ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш.
Євлаш також оприлюднив йифтри втрати окупантів на цьому напрямку.
За словами речника, наразі в окупантів спостерігається снарядний голод, ворог вдається до постачання боєприпасів з північної Кореї та Ірану.
Відповідаючи на питання, наскільки численним є угруповання російських військ на цьому напрямку, Євлаш повідомив, що ворог зібрав досить велике угруповання.
Євлаш наголосив, що головна задача Сил оборони на сьогодні — тримати оборону і послаблювати наступальний потенціал ворога.
Втрати армії РФ на війні в Україні
Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2024 року ліквідували близько 387 тис 060 російських загарбників, з них 830 осіб — за минулу добу.
Також Сили оборони знищили 6331 (+9) ворожий танк, бойових броньованих машин — 11792 (+19), артилерійських систем — 9274 (+46), РСЗВ — 978 (+2), засобів ППО — 663 (+0), літаків — 332 (+0), гелікоптерів — 324 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7146 (+5), крилатих ракет — 1847 (+0), кораблів / катерів — 24 (+1), підводних човнів — 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн — 12316 (+49), спеціальної техніки — 1470 (+8).
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