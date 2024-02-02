На Куп’янському напрямку точаться важкі бої — речник ОК Схід

Лінія фронту на Сході України на сьогоднішній день дуже динамічна, армія РФ продовжує свої наступальні дії, зокрема біля Куп’янська. Також противник продовжує тиснути і на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося на Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ліквідувати понад 200 окупантів.

За Табаївку точаться важкі бої — Євлаш

Про важку ситуацію на східному напрямку фронту російсько-української війнив ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Лінія фронту наразі залишається дуже динамічною, противник продовжує свої наступальні дії, зокрема біля Куп’янська. За Табаївку також точаться важкі бої, наразі село не перебуває під контролем окупантів, і там ведуться артилерійські дуелі. Окрім того, противник продовжує тиснути і на Бахмутському напрямку, застосовує важку артилерію, БПЛА, як дрони-камікадзе, так і використовує тактику скидів на позиції наших захисників. Поширити

Євлаш також оприлюднив йифтри втрати окупантів на цьому напрямку.

Окрім того, нашим хлопцям вдалося на Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу ліквідувати понад 200 окупантів, а саме 228, та ще 75 зразків озброєння і військової техніки. На Бахмутському напрямку Сили оборони вбили та поранили 95 окупантів та знищили 70 зразків ОВТ. Поширити

За словами речника, наразі в окупантів спостерігається снарядний голод, ворог вдається до постачання боєприпасів з північної Кореї та Ірану.

Відповідаючи на питання, наскільки численним є угруповання російських військ на цьому напрямку, Євлаш повідомив, що ворог зібрав досить велике угруповання.

Якщо конкретно брати Куп’янський напрямок, то ворог там тримає близько 40 тис свого особового складу, понад 500 танків, 650 ББМ, 430 артсистем та ще більш ніж 150 РСЗВ. Якщо брати Лиманський, то там ворог зосередив майже 57 тис окупантів, також 500 танків, понад 110 ББМ, 534 артилерійські системи та майже 200 РСЗВ. Тобто разом це досить потужні сили. Противник не полишає своїх намірів надалі продовжувати готувати свої резерви. Ми не бачимо того, що противник збирається зупинити свої бойові дії через певний час, — сказав речник. Поширити

Євлаш наголосив, що головна задача Сил оборони на сьогодні — тримати оборону і послаблювати наступальний потенціал ворога.

Втрати армії РФ на війні в Україні

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2024 року ліквідували близько 387 тис 060 російських загарбників, з них 830 осіб — за минулу добу.

Також Сили оборони знищили 6331 (+9) ворожий танк, бойових броньованих машин — 11792 (+19), артилерійських систем — 9274 (+46), РСЗВ — 978 (+2), засобів ППО — 663 (+0), літаків — 332 (+0), гелікоптерів — 324 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7146 (+5), крилатих ракет — 1847 (+0), кораблів / катерів — 24 (+1), підводних човнів — 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн — 12316 (+49), спеціальної техніки — 1470 (+8).