На Купянском направлении идут тяжелые бои — спикер ОК Восток

Линия фронта на Востоке Украины на сегодняшний день очень динамичная, армия РФ продолжает свои наступательные действия, в частности, возле Купянска. Также противник продолжает давить и на Бахмутском направлении. ВСУ удалось на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ликвидировать более 200 оккупантов.

За Табаевку ведутся тяжелые бои – Евлаш

О тяжелой ситуации на восточном направлении фронта российско-украинской войны в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.

Линия фронта остается очень динамичной, противник продолжает свои наступательные действия, в частности возле Купянска. За Табаевку также ведутся тяжелые бои, пока село не находится под контролем окупантов, и там ведутся артиллерийские дуэли. Кроме того, противник продолжает давить и на Бахмутском направлении, применяет тяжелую артиллерию, БПЛА как дроны-камикадзе, так и использует тактику сбросов на позиции наших защитников. Поделиться

Евлаш также обнародовал потери оккупантов на этом направлении.

Кроме того, нашим ребятам удалось на Лимано-Купянском направлении за прошедшие сутки ликвидировать более 200 оккупантов, а именно 228 и еще 75 образцов вооружения и военной техники. На Бахмутском направлении Силы обороны убили и ранили 95 оккупантов и уничтожили 70 образцов ВВТ. Поделиться

По словам спикера, сейчас у оккупантов наблюдается снарядный голод, враг прибегает к поставкам боеприпасов из северной Кореи и Ирана.

Отвечая на вопрос, насколько многочисленна группировка российских войск на этом направлении, Евлаш сообщил, что враг собрал достаточно большую группировку.

Если конкретно брать Купянское направление, то враг там держит около 40 тыс своего личного состава, более 500 танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более 150 РСЗО. Если братья Лиманский, то там враг сосредоточил почти 57 тыс оккупантов, также 500 танков, более 110 ББМ, 534 артиллерийские системы и почти 200 РСЗО. То есть вместе это достаточно мощные силы. Противник не оставляет своих намерений продолжать готовить свои резервы. Мы не видим того, что противник собирается остановить свои боевые действия через некоторое время, – сказал спикер. Поделиться

Евлаш подчеркнул, что главная задача Сил обороны на сегодняшний день – держать оборону и ослаблять наступательный потенциал врага.

Потери армии РФ на войне в Украине

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 2 февраля 2024 ликвидировали около 387 тыс 060 российских захватчиков, из них 830 человек – за минувшие сутки.

Также Силы обороны уничтожили 6331 (+9) вражеский танк, боевых бронированных машин – 11792 (+19), артиллерийских систем – 9274 (+46), РСЗО – 978 (+2), средств ПВО – 663 (+0), самолетов – 332 (+0), вертолетов – 324 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5), крылатых ракет – 1847 (+0), кораблей / катеров – 24 (+1), подводных лодок – 1 ( +0), автомобильной техники и автоцистерн – 12316 (+49), специальной техники – 1470 (+8).