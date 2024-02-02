На Купянском направлении идут тяжелые бои — спикер ОК Восток

Линия фронта на Востоке Украины на сегодняшний день очень динамичная, армия РФ продолжает свои наступательные действия, в частности, возле Купянска. Также противник продолжает давить и на Бахмутском направлении. ВСУ удалось на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки ликвидировать более 200 оккупантов.
За Табаевку ведутся тяжелые бои – Евлаш
О тяжелой ситуации на восточном направлении фронта российско-украинской войны в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.
Евлаш также обнародовал потери оккупантов на этом направлении.
По словам спикера, сейчас у оккупантов наблюдается снарядный голод, враг прибегает к поставкам боеприпасов из северной Кореи и Ирана.
Отвечая на вопрос, насколько многочисленна группировка российских войск на этом направлении, Евлаш сообщил, что враг собрал достаточно большую группировку.
Евлаш подчеркнул, что главная задача Сил обороны на сегодняшний день – держать оборону и ослаблять наступательный потенциал врага.
Потери армии РФ на войне в Украине
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 2 февраля 2024 ликвидировали около 387 тыс 060 российских захватчиков, из них 830 человек – за минувшие сутки.
Также Силы обороны уничтожили 6331 (+9) вражеский танк, боевых бронированных машин – 11792 (+19), артиллерийских систем – 9274 (+46), РСЗО – 978 (+2), средств ПВО – 663 (+0), самолетов – 332 (+0), вертолетов – 324 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5), крылатых ракет – 1847 (+0), кораблей / катеров – 24 (+1), подводных лодок – 1 ( +0), автомобильной техники и автоцистерн – 12316 (+49), специальной техники – 1470 (+8).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-