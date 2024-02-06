Армия РФ атаковала гостиницу в Харьковской области. Под завалами нашли тело малыша

Россияне ночью 6 февраля ударили по Золочеву Харьковской области. Разрушена гостиница, под завалами тело двухмесячного мальчика.

Военные РФ ударили по гостинице в Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, разрушена трехэтажная гостиница.

Трех человек удалось спасти: две женщины и мужчина.

Также, по словам главы ХОГА, горит фасад магазина. Продолжается ликвидация последствий ударов.

Как сообщил Синегубов, из - под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года.

Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка. Поделиться

Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300.

Армия РФ не впервые обстреливает гостиницу в Харькове

11 января российские оккупанты ударили двумя ракетами возле гостиницы в центре Харькова.

Тогда сообщалось о 10 пострадавших в результате удара.

Один человек находился в тяжелом состоянии, еще один получил ранения и находился в среднем состоянии. Другие пострадавшие в легком.

Среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице.

Как позже сообщил Синегубов, предварительно оккупанты ударили ракетами системы С-300. В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.

Также 31 января российские войска обстреляли Харьков "Шахедами". Местные жители слышали взрывы, попадали гражданской инфраструктурой.