Армия РФ атаковала гостиницу в Харьковской области. Под завалами нашли тело малыша

Россияне ночью 6 февраля ударили по Золочеву Харьковской области. Разрушена гостиница, под завалами тело двухмесячного мальчика.
Военные РФ ударили по гостинице в Харьковской области
Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, разрушена трехэтажная гостиница.
Трех человек удалось спасти: две женщины и мужчина.
Также, по словам главы ХОГА, горит фасад магазина. Продолжается ликвидация последствий ударов.
Как сообщил Синегубов, из - под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года.
Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300.
Армия РФ не впервые обстреливает гостиницу в Харькове
11 января российские оккупанты ударили двумя ракетами возле гостиницы в центре Харькова.
Тогда сообщалось о 10 пострадавших в результате удара.
Один человек находился в тяжелом состоянии, еще один получил ранения и находился в среднем состоянии. Другие пострадавшие в легком.
Среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице.
Как позже сообщил Синегубов, предварительно оккупанты ударили ракетами системы С-300. В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.
Также 31 января российские войска обстреляли Харьков "Шахедами". Местные жители слышали взрывы, попадали гражданской инфраструктурой.
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