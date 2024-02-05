За матеріалами Державного бюро розслідувань черговий зрадник проведе 15 років у в’язниці. Мова йде про експоліцейського з Ізюма, який здавав окупантам патріотів під час своєї служби у “народній міліції”.

Зрадник отримав 15 років в’язниці за службу окупантам

За матеріалами розслідування ДБР суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спецзвання колишнього правоохоронця з міста Ізюм на Харківщині.

Про це ДБР повідомила у Facebook.

Після окупації міста зрадник працевлаштувався до так званої «народної міліції». Він допомагав загарбникам патрулювати вулиці, виявляв патріотично налаштованих українців та активно вербував своїх колишніх колег для переходу на бік ворога. Після звільнення Ізюму зрадник залишився і вирішив переховуватися.

ДБР зазначило, що у жовтні 2022 року колаборант наступив на протипіхотну міну, яку встановили росіяни. Внаслідок підриву чоловік отримав травматичну ампутацію стопи.

Спіробітники ДБР затримали експравоохоронця спільно з працівниками поліції.

Що відомо про агентурну мережу ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. У результаті спецоперації одночасно затримано 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Повідомляється, що фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, також їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Крім того, поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів і допомагали коригувати нові ракетні атаки росіян.