По материалам Государственного бюро расследований дежурный предатель проведет 15 лет в тюрьме. Речь идет об экс-полицейском из Изюма, который сдавал захватчикам патриотов во время своей службы в "народной милиции".

Предатель получил 15 лет тюрьмы за службу оккупантам

По материалам расследования ГБР суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением спецзвания бывшего правоохранителя из Изюма на Харьковщине.

Об этом ГБР сообщило в Facebook.

После оккупации города предатель трудоустроился в так называемую «народную милицию». Он помогал захватчикам патрулировать улицы, выявлял патриотически настроенных украинцев и активно вербовал своих бывших коллег для перехода на сторону врага. После освобождения Изюма предатель остался и решил скрываться.

ГБР отметило, что в октябре 2022 года коллаборант наступил на противопехотную мину, установленную россиянами. В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию стопы.

Сотрудники ДБР задержали экс-правоохранителя совместно с сотрудниками полиции.

Что известно об агентурной сети ФСБ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.

Сообщается, что фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Кроме того, приспешники оккупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и помогали корректировать новые ракетные атаки россиян.