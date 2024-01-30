СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой ВСУ

СБУ
СБУ
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Агент российской ФСБ шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод.

Что известно о российском агенте

Как выяснили правоохранители, в первую очередь, фигурант пытался выявить и передать стране-агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.

Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.

По данным киберспециалистов СБУ, в его "отчетах" ФСБ проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что разведомости были нужны захватчикам для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.

Вместе с этим, по указанию российской спецслужбы, ее агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе. Для выполнения этой задачи фигурант подготовил резюме и направил его в кадровое подразделение стратегического предприятия.

В случае получения должности злоумышленник планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, производимых на мощностях оборонного объекта.

Однако сотрудники СБУ разоблачили враждебные намерения, задокументировали преступную деятельность российского агента и задержали его во время выполнения разведывательной задачи.

Какое наказание грозит агенту

По данным следствия, задержан 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

С начала коммуникация киевлянина с должностным лицом спецслужбы РФ проходила через один из прокремлевских Telegram-каналов. В дальнейшем представитель ФСБ общался со своим агентом в анонимном чате популярного мессенджера.

Чтобы выявить локацию потенциальных целей для врага, предатель обходил улицы Киева и его окрестности и скрыто фотографировал "нужные" объекты.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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