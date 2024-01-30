СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою ЗСУ

СБУ
СБУ

Агент російської ФСБ шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

Що відомо про російського агента

Як з'ясували правоохоронці, передусім фігурант намагався виявити та передати країні-агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, у його "звітах" ФСБ проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП "Київтеплоенерго".

Зазначається, що розвідвідомості потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

Разом з цим, за вказівкою російської спецслужби її агент намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні. Для виконання цього завдання фігурант підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства.

У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта.

Однак співробітники СБУ викрили ворожі наміри, задокументували злочинну діяльність російського агента і затримали його під час виконання розвідувального завдання.

Яке покарання загрожує агенту

За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

З початку комунікація киянина з посадовцем спецслужби РФ відбувалась через один із прокремлівських Telegram-каналів. Надалі представник ФСБ спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера.

Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував "потрібні" об’єкти.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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