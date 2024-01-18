Готував екологічний теракт. СБУ затримала російського агента

Служба безпеки України затримала в Одеській області ворожого агента. Зрадник передавав дані РФ про місця зберігання токсичних речовин.

Як працював агент РФ

Ворожий агент займався виявленням та передачею координат місць, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Таким чином зрадник готував екологічний теракт у межах Одеської області та розхитати внутрішню обстановку.

За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Для правдивості колаборант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів. Його затримали під час чергової "розвідки".

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані російському ГРУ про переміщення у річковому порту міста.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці викрили організатора злочинної схеми, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Горе-бізнесмен вивозив молодиків до Молдови у спальному відсіку рейсового автобуса.