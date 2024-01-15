Вагнерівець готував удари РФ по енергетичній інфраструктурі Києва — СБУ

Служба безпеки України затримала бойовика із угруповання «Вагнер», якого російська воєнна розвідка «закинула» в Україну для проведення диверсій. Зокрема, для підготовки ударів РФ проти енергетичних об'єктів Києва.

Готував диверсію у Києві: СБУ затримала бойовика ПВК Вагнера

СБУ затримала «вагнерівця», який готував удари РФ, що мали знеструмити Київ.

Про це повідомила пресс-служба СБУ.

Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання «Вагнер», якого ГРУ «закинула» в Україну для проведення диверсій.

Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави, – йдеться у повідомленні. Поширити

Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території РБ.

З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.

Унаслідок цього зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію, – заявила пресслужба СБУ. Поширити

За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ.

З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Поширити

Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 113 (диверсія);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Спецоперацію СБУ проводили спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агент ФСБ коригував ракетні удари на Україну

Служба безпеки затримала агента ФСБ, якого завербували в Росії та відправили в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини.

У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили російського агента, встановили його місцезнаходження і затримали у власному помешканні у Києві.