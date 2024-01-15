Вагнеровец готовил удары РФ по энергетической инфраструктуре Киева — СБУ

Служба безопасности Украины задержала боевика из группировки «Вагнер», которого российская военная разведка «забросила» в Украину для проведения диверсий. В частности, для подготовки ударов РФ против энергетических объектов Киева.
Готовил диверсию в Киеве: СБУ задержала боевика ЧВК Вагнера
СБУ задержала «вагнеровца», который готовил удары РФ для обесточивания Киева.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности во время многоэтапной спецоперации задержала боевика из группировки «Вагнер», которую ГРУ «забросила» в Украину для проведения диверсий.
Такие планы агрессора СБУ узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ.
С тех пор украинская спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место диверсии в Украине.
По сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.
Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ.
Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 113 (диверсия);
ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Спецоперацию СБУ проводили совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Агент ФСБ корректировал ракетные удары в Украину
Служба безопасности задержала агента ФСБ, которого завербовали в России и отправили в Украину для разведывательно-подрывной деятельности.
Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.
В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.
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