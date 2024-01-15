Вагнеровец готовил удары РФ по энергетической инфраструктуре Киева — СБУ

Служба безопасности Украины задержала боевика из группировки «Вагнер», которого российская военная разведка «забросила» в Украину для проведения диверсий. В частности, для подготовки ударов РФ против энергетических объектов Киева.

Готовил диверсию в Киеве: СБУ задержала боевика ЧВК Вагнера

СБУ задержала «вагнеровца», который готовил удары РФ для обесточивания Киева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности во время многоэтапной спецоперации задержала боевика из группировки «Вагнер», которую ГРУ «забросила» в Украину для проведения диверсий.

Он получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре нашего государства, – говорится в сообщении. Поделиться

Такие планы агрессора СБУ узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ.

С тех пор украинская спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место диверсии в Украине.

В результате злоумышленник был задержан «на горячем»: он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию, – заявила пресс-служба СБУ. Поделиться

По сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.

Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ.

С 2014 по 2017 год иностранец находился в составе террористических группировок «л/днр» и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую частную военную компанию «Вагнер», в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки. Поделиться

Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 113 (диверсия);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Спецоперацию СБУ проводили совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Агент ФСБ корректировал ракетные удары в Украину

Служба безопасности задержала агента ФСБ, которого завербовали в России и отправили в Украину для разведывательно-подрывной деятельности.

Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.