Готовил экологический теракт. СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области вражеского агента. Предатель передавал данные РФ о местах хранения токсичных веществ.

Как работал агент РФ

Вражеский агент занимался обнаружением и передачей координат мест, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами. Таким образом, предатель готовил экологический теракт в пределах Одесской области и расшатал внутреннюю обстановку.

По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Для правдивости коллаборант заработал таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации "нужных" объектов. Его задержали во время очередной "разведки".

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили организатора преступной схемы, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Горе-бизнесмен вывозил молодых людей в Молдову в спальном отсеке рейсового автобуса.