Действовали в 3 областях. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила действовавшую в трех областях агентурную сеть ФСБ. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области.

Что известно об агентурной сети ФСБ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.

Сообщается, что фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.

Кроме того, приспешники окупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и помогали корректировать новые ракетные атаки россиян.

Для конспирации злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но были "подотчетны" единственному куратору – кадровому сотруднику ФСБ. СБУ подчеркивает, что его учредительные данные уже известны силовикам, – сообщили в СБУ.

Среди задержанных - чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины, эксчельник местного коммунального предприятия, жительница Краматорска, инженерка-технология одного из оборонных предприятий Запорожья и чиновник транспортной компании из Одесщины.

По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах.

Для коммуникации с агентами русский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которого удаляли всю прочитанную переписку.

Какое наказание грозит агентам

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые использовались для переписки с ФСБ.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ.