Действовали в 3 областях. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила действовавшую в трех областях агентурную сеть ФСБ. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области.
Что известно об агентурной сети ФСБ
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.
Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.
Сообщается, что фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, также их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск.
Кроме того, приспешники окупантов собирали сведения о последствиях вражеских прилетов и помогали корректировать новые ракетные атаки россиян.
Среди задержанных - чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины, эксчельник местного коммунального предприятия, жительница Краматорска, инженерка-технология одного из оборонных предприятий Запорожья и чиновник транспортной компании из Одесщины.
По данным следствия, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах.
Для коммуникации с агентами русский куратор создал каждому из них анонимный чат, из которого удаляли всю прочитанную переписку.
Какое наказание грозит агентам
Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, которые использовались для переписки с ФСБ.
Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ.
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