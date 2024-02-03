Спецназовцы СБУ показали уничтожение сотен солдат РФ – видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю уничтожили почти 150 единиц вражеской техники. Также защитники ликвидировали 194 оккупанта.

Бойцы СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов Центра специальных сделок "А" СБУ.

Через неделю воины СБУ поразили:

11 танков;

28 ББМ;

24 артиллерийские системы;

2 системы ПВО;

6 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;

73 единицы военного транспорта;

системы видеонаблюдения "Муром-М" и "Ирония-М".

Также украинские спецназовцы уничтожили почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений, два склада с боеприпасами.

Кроме того, как отмечает СБУ, "вышли из строя" 194 кафира.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч окупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 880 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.