Спецпризначенці СБУ показали знищення сотень солдатів РФ — відео

Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень знищили майже 150 одиниць ворожої техніки. Також захисники ліквідували 194 окупантів.

Бійці СБУ продовжують знищувати російських окупантів

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

За тиждень воїни СБУ вразили:

11 танків;

28 ББМ;

24 артилерійські системи;

2 системи ППО;

6 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;

73 одиниці військового транспорту;

системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М".

Також українські спецпризначенці знищили майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, два склади з боєприпасами.

Крім того, як зазначає СБУ, "вийшли з ладу" 194 окупанти.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 387 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 880 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.