Наводил российские ракеты на Днепр. СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"

По указанию ФСБ корректировщик пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО в Днепре и отслеживал результаты ракетных ударов агрессора по военным объектам, расположенным в городе.

Бывший террорист "ЛНР" работал на ФСБ в Днепре

СБУ задержала боевика-рецидивиста, который шпионил за украинским ПВО и готовился к «эвакуации» в Луганск.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Facebook.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре бывшего боевика террористической организации “ЛНР”, работавшего на ФСБ.

По указанию российской спецслужбы, этот фигурант пытался выявить пункты базирования украинских комплексов противовоздушной обороны.

Также злоумышленник отслеживал результаты ракетных ударов агрессора по военным объектам, расположенным в городе.

Установлено, что по его наводке оккупанты обстреляли один из объектов областного центра во время воздушной атаки РФ 29 декабря 2023 года, – говорится в сообщении. Поделиться

За проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины фигурант получал на банковскую карту деньги от захватчиков.

В случае успешного выполнения всех поставленных задач, ФСБ обещала своему информатору «эвакуировать» его на временно оккупированную часть Луганщины. Впрочем, сотрудники СБУ помешали злоумышленнику уйти от правосудия и задержали его в собственном доме.

По данным следствия, задержан уроженец Луганской области, который уже имел судимость за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ЛНР». Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он поселился в Днепре, а с августа 2023 года начал сотрудничать с ФСБ. Поделиться

Дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой поддерживал через «связного». Им оказался боевик оккупационных группировок страны-агрессора, находящийся на временно захваченной территории на востоке Украины.

Для получения разведданных фигурант обходил местность и скрыто производил фото- и видеофиксацию важных объектов на камеру собственного телефона.

Во время обыска в помещении задержанного обнаружены смартфон и банковская карта, которые он использовал в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока фигурант находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Что известно о российском агенте

Агент российской ФСБ шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод.

Как выяснили правоохранители, в первую очередь, фигурант пытался выявить и передать стране-агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.

Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.

По данным киберспециалистов СБУ, в его "отчетах" ФСБ проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго".