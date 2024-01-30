Наводив російські ракети на Дніпро. СБУ затримала ексбойовика "ЛНР"

За вказівкою ФСБ коригувальник намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО у Дніпрі і відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.

Колишній терорист “ЛНР” працював на ФСБ у Дніпрі

СБУ затримала бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО та готувався до «евакуації» в Луганськ.

Про це пресслужба СБУ повідомила у Facebook.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР», який працював на ФСБ.

За вказівкою російської спецслужби цей фігурант намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони.

Також зловмисник відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.

Встановлено, що за його «наведенням» окупанти обстріляли один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року, — йдеться у повідомленні. Поширити

За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників.

У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, ФСБ обіцяла своєму інформатору «евакуювати» його на тимчасово окуповану частину території Луганщини. Втім співробітники СБУ завадили зловмиснику втекти від правосуддя і затримали його у власному помешканні.

За даними слідства, затриманим є уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої «ЛНР». Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ. Поширити

Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через «зв’язкового». Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України.

Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію важливих об’єктів на камеру власного телефону.

Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми.

Що відомо про російського агента

Агент російської ФСБ шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

Як з'ясували правоохоронці, передусім фігурант намагався виявити та передати країні-агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, у його "звітах" ФСБ проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП "Київтеплоенерго".