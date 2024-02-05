Діяли у 3 областях. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла у трьох областях. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині.

Що відомо про агентурну мережу ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. У результаті спецоперації одночасно затримано 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Повідомляється, що фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, також їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Крім того, поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів і допомагали коригувати нові ракетні атаки росіян.

Для конспірації зловмисники діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору – кадровому співробітнику ФСБ. СБУ підкреслює, що його установчі дані уже відомі силовикам, – повідомили в СБУ.

Серед затриманих − посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини, ексочільник місцевого комунального підприємства, мешканка Краматорська, інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя та посадовець транспортної компанії з Одещини.

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах.

Для комунікації з агентами російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли всю прочитану переписку.

Яке покарання загрожує агентам

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.