Діяли у 3 областях. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка діяла у трьох областях. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині.
Що відомо про агентурну мережу ФСБ
Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ. У результаті спецоперації одночасно затримано 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.
Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.
Повідомляється, що фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, також їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.
Крім того, поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів і допомагали коригувати нові ракетні атаки росіян.
Серед затриманих − посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини, ексочільник місцевого комунального підприємства, мешканка Краматорська, інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя та посадовець транспортної компанії з Одещини.
За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах.
Для комунікації з агентами російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли всю прочитану переписку.
Яке покарання загрожує агентам
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.
Фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.
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