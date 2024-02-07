Армия РФ по меньшей мере 9 раз атаковала Украину ракетами КНДР — США

Представитель США в ООН Роберт Вуд заявил, что Украина продолжает искать путь к миру в соответствии с принципами Устава ООН, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин серьезно не относится к возможности мирного урегулирования.

РФ использует ракеты КНДР для атаки на территорию Украины

Россия, по меньшей мере, 9 раз обстреливала Украину ракетами, полученными от Северной Кореи. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил заместитель постпреда США Роберт Вуд.

По его словам, Россия и Северная Корея должны понести ответственность за свои действия, подрывающие многолетние обязательства по резолюциям Совбеза.

Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный нераспространительный режим, — сказал он. Поделиться

По словам представителя США, Украина продолжает искать путь к миру в соответствии с принципами Устава ООН, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин не относится серьезно к возможности мирного урегулирования.

Даже когда мы сидим здесь, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставку оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику, – сказал Вуд.

Он также отметил, что Россия несет ответственность за смерть людей в Лисичанске 3 февраля 2024 года. Вуд заявил, что все стороны войны должны минимизировать потери гражданского населения. Украина продемонстрировала готовность придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву.

Американский дипломат также сказал, что Россия только имитирует заботу об украинских мирных людях на оккупированных территориях. Москва начала войну, а ее агрессия против Украины является нарушением Устава ООН и территориальной целостности независимой страны. Причина состоит в желании Путина уничтожить Украину.

Что известно о новой партии оружия России от КНДР

Особо сейчас нужно продемонстрировать полную надежность Европы и действенность ее решений. Агрессия России против Европы, начатая Москвой на европейском фронте, пополнилась очередным сообщником России, а именно снарядами для артиллерии и баллистическими ракетами от Северной Кореи. Они уже бьют по нашим городам — вдобавок к иранским "Шахедам", которые разрушают нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что Россия получит миллион артиллерийских снарядов от Пхеньяна, отмечает глава государства. Поделиться

Президент выразил сожаление по поводу того, что реализация плана стран ЕС по предоставлению миллиона артиллерийских снарядов Украине затягивается достаточно долгое время.