Армия РФ ударила по Киеву баллистической ракетой из КНДР — Defense Express

В ходе одной из последних ракетных атак на Киев российские агрессоры выпустили по столице Украины баллистическую ракету северокорейского производства.

Армия РФ ударила по Киеву баллистической ракетой из КНДР

Специалисты агентства добавили, что точно установить, какой именно ракетой был нанесен удар, сложно — KN-23 или KN-24, но очевидно, что Киев был целью этой баллистики.

Эксперты Defense Express подтверждают, что жителями столицы были обнаружены обломки этой ракеты. На фото, отправленных в редакцию, виден довольно большой обломок, похожий на фюзеляж.

У него достаточно нехарактерная для российских ракет маркировка, которую пытались стереть. Нанесение на ракеты больших серийных номеров характерно только для КНДР, подчеркивают специалисты. Поделиться

И добавляют, что нанесением столь длинных серийных номеров Пхеньян вероятнее всего пытается создать иллюзию немалого количества таких ракет в своем арсенале. В то же время, как подчеркивают военные эксперты, Россия вообще не наносит серийные номера на ракеты таким образом.

После сбивания ракет, как объясняют специалисты Defense Express, обломки были разбросаны на достаточно значительной территории, так что их идентификация несколько усложняется. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове после удара северокорейской ракеты. Тогда у украинских экспертов практически не было информации, поскольку ракеты из КНДР в то время не долетали до целей, то есть оставались в пределах РФ и падали в море. Именно тогда с выступления генерального прокурора Украины стало официально известно, что для удара по Харькову во время массированного обстрела 2 января 2024 Россия применила баллистическую ракету, изготовленную Северной Кореей.

КНДР передала РФ ракеты

Напомним, недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Затем в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.