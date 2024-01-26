Армія РФ вдарила по Києву балістичною ракетою з КНДР — Defense Express

Під час однієї з останніх ракетних атак на Київ російські агресори випустили по столиці України балістичну ракету північнокорейського виробництва.

Армія РФ ударила по Києву балістичною ракетою з КНДР

Фахівці агентства додали, що достеменно встановити, якою саме ракетою було нанесено удар, складно — KN-23 чи KN-24, але вочевидь Київ був ціллю цієї балістики.

Експерти Defense Express підтверджують, що мешканцями столиці було знайдено уламки цієї ракети. На фото, надісланих до редакції, видно доволі великий уламок, схожий на фюзеляж.

Він має доволі нехарактерне для російських ракет маркування, яке намагалися стерти. Нанесення на ракети великих серійних номерів характерне лише для КНДР, — підкреслюють фахівці. Поширити

І додають, що нанесенням таких довгих серійних номерів Пхеньян ймовірніше намагається створити ілюзію чималої кількості таких ракет у своєму арсеналі. Водночас, як підкреслюють військові експерти, Росія взагалі не наносить серійні номери на ракети таким чином.

Після збиття ракет, як пояснюють спеціалісти Defense Express, уламки були розкидані на досить значній території, тож їх ідентифікація дещо ускладнюється. Така сама ситуація спостерігалася у Харкові після удару північнокорейської ракети. Тоді в українських експертів практично не було інформації, оскільки ракети з КНДР на той час не долітали до цілей, тобто залишалися в межах РФ і падали в море. Саме тоді з виступу генерального прокурора України стало офіційно відомо, що для удару по Харкову під час масованого обстрілу 2 січня 2024 року Росія застосувала балістичну ракету, виготовлену Північною Кореєю.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.